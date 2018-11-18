banner999
Hulusi Akar'dan kritik görüşme
Hulusi Akar'dan kritik görüşme
FETÖ'nün sözde eyalet imamı yakalandı
FETÖ'nün sözde eyalet imamı yakalandı
Şehit Cemil Kaçmaz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Cemil Kaçmaz son yolculuğuna uğurlandı
Cemal Kaşıkçı soruşturması 46 gündür devam ediyor
Cemal Kaşıkçı soruşturması 46 gündür devam ediyor

Şehit isimleri Afrin'de yaşatılıyor

Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PYD/PKK'dan arındırılan Afrin'de görev alan Polis Özel Harekat ekipleri, şehitlerin adlarını ilçedeki bina ve alanlara veriyor.

Şehit isimleri Afrin'de yaşatılıyor

Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenen Afrin'de görev alan Polis Özel Harekat ekipleri, görev aldıkları bina ve noktalara şehitlerin ismini vererek anılarını yaşatıyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından bölgenin güvenliğini sürdürmek için görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığına bağlı Suriye Görev Gücü, konuşlandıkları bina ve noktalara terör operasyonları ile 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan emniyet mensuplarının adlarını veriyor.

Bu kapsamda, FETÖ'nün darbe girişiminde şehit edilen Özel Harekat daire başkan yardımcıları Önder Güzel, Zafer Koyuncu, Meriç Alemdar ile Şube Müdürü Münir Murat Ertekin'in yanı sıra çeşitli terör operasyonlarında şehit düşen birçok özel harekat polisinin isimleri görev yapılan bina ve noktalara verildi.

Bu kapsamda hazırlanan tabelalar, polis ekiplerince binaların girişine asıldı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #şehit #afrin #zeytin dalı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.