Fatih'te bir otelin saunasında çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan itfaiyeci Onbaşı Taner Çebi, son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih'te bir otelin saunasında çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede iki gün sonra şehit olan 42 yaşındaki itfaiyeci Onbaşı Taner Çebi, son yolculuğuna uğurlandı.





Yurt içi ve dışında birçok yangın ve afette onlarca insanın hayatını kurtaran Çebi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Şirinevler'deki evinden görev yaptığı itfaiye aracıyla alınarak Fatih'teki İtfaiye Daire Başkanlığı önüne getirildi.



Törene katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Çebi'nin ailesine taziyelerini sundu.



Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan törende, şehit Çebi'nin öz geçmişi okundu. İtfaiyeci Çebi için son kez yangın duası edildi, helallik alındı.



Şehit itfaiyeci Çebi'nin Babası Mehmet, annesi Tuncay, eşi Ayla ve akrabaları törende göz yaşlarına hakim olamadı.



Şehit Çebi'nin 1,5 yaşındaki oğlu Metehan'ın tören boyunca parmaklarıyla babasının itfaiye binasına asılı fotoğrafını göstermesi katılımcıları gözyaşlarına boğdu.



İstanbul İtfaiyesi önünde düzenlenen törenin ardından şehit itfaiyeci Taner Çebi'nin naaşı, birlikte görev yaptığı arkadaşlarının tekbirleri eşliğinde itfaiye aracıyla cenaze namazı için Fatih Camisi'ne getirildi.



Araçtaki bir itfaiyecinin kucağına da Çebi'nin oğlu Metehan oturdu.



Çebi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, İtfaiye Daire Başkanlığı önündeki törenin ardından Fatih Camisi'ne getirildi.



Burada taziyeleri, şehit Çebi'nin eşi Ayla Çebi ile yakınları kabul etti. Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu Konsolos Yardımcısı Daniel Droz-Vincent, şehit Çebi'nin yangında kurtardığı Fransız vatandaşlar adına Ayla Çebi'ye taziyelerini sundu.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve binlerce vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından helallik alındı.



Şehit itfaiyeci Çebi'nin naaşı, mesai arkadaşlarının omuzlarında görev yaptığı itfaiye aracına kadar taşındı.



Şehit Taner Çebi'nin naaşı, Edirnekapı'daki İtfaiye Şehitliği'nde defnedildi.

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