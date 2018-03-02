Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı'nın cenazesi, İzmir'de defnedildi.

Hatay'daki törenin ardından askeri uçakla İzmir'e getirilen şehidin naaşı, daha sonra Gaziemir ilçesindeki Gülhane Camisi'ne götürüldü.



Cenaze törenine katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve diğer protokol üyeleri, şehidin babası emekli polis memuru İhsan ve annesi Yasemin Palancı'ya taziyelerini iletti.



Palancı ailesi, evlatlarının Türk bayrağına sarılı tabutunu öptü. Şehidin babası İhsan Palancı, eşinden ağlamamasını istedi.



Şehidin naaşı, Gaziemir Müftüsü Ekrem Saylam'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından bir süre top arabasında taşındı, ardından cenaze aracına konuldu.



Cenazenin götürülüşü sırasında Bakan Elvan ve Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, şehit babası İhsan Palancı'nın elinden tuttu. Bu sırada çevredeki vatandaşlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı. Bir grup da Türk bayrağı açtı.



Baba Palancı, cenaze aracının geçişi sırasında asker selamı durdu.



Şehidin cenazesi, Kadifekale Hava Şehitliği'nde defnedildi.



Cenaze törenine, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AKP İzmir Milletvekilleri Kerem Ali Sürekli, Mahmut Atilla Kaya, Necip Kalkan, eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğdu, eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, diğer protokol üyeleri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.



"Vatanımız bayrağımız için ölürüz"







Şehidin amcası Hacı Zeki Palancı, yeğeninin Zeytin Dalı Harekatı'na gönüllü katıldığını söyledi.



Yeğeniyle, Suriye sınırına gittiğinde telefonda görüştüğünü anlatan Palancı, şöyle konuştu:



"Biz Mardinliyiz, vatanını, milletini, bayrağını seven insanlarız. Bizim Osmanlı seceremiz var. Vatan için ölürüz, bayrağımız için ölürüz. Bana, 'amca bana dua edin' dedi. Ben de 'yalnız seni değil, bütün ordumuzu Allah muzaffer eylesin' diye konuştum. Vatan, bayrak sağolsun."



Öte yandan, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı'nın, Manisa'nın Demirci ilçesinde görev yaptığı ve 10 gün önce gönüllü olarak Zeytin Dalı Harekatı'na katıldığı öğrenildi.



Komşularıyla ve arkadaşlarıyla vedalaşmış



Şehit Palancı'nın, Demirci ilçesinde yaşayan üniversiteden arkadaşı Nuri Demircan ise Palancı'yı, Afrin'e gitmeden önce veda yemeği vererek uğurladıklarını anlattı.



Arkadaşının daha önce Van'da görev yaptığını vurgulayan Demircan, "Afrin'e gitmeden önce veda yemeğinde, vedalaştık ve helalleştik. 'Allah'ın izniyle dönmeyeceğim, hakkınızı helal edin, biz bu vatan için yola baş koyduk" demişti. Vatan sağolsun." şeklinde konuştu.



Şehit Astsubay Palancı'nın komşusu Hatice Akkuzu da "Tüm komşularıyla tek tek vedalaştı. Bizim eve de gelmiş helallik istemişti. Mekanı cennet olsun." dedi.