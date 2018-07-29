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Şehit kepçe operatörü, son yolculuğuna uğurlandı

PKK'lı teröristlerin Iğdır'da düzenlediği saldırıda şehit olan işçi Nurettin Karadeniz, Kars'ta toprağa verildi. Karadeniz'in ailesi terör örgütüne tepki gösterdi.

Şehit kepçe operatörü, son yolculuğuna uğurlandı

PKK'lılar tarafından öldürülen işçi Nurettin Karadeniz, son yolculuğuna uğurlandı.

Iğdır'da su arızasını gidermek için Korhan Yaylasına gönderilen İl Özel İdaresi ekibine, PKK'lılar saldırı düzenledi.

Teröristlerin yola tuzakladığı mayın, ekiplerin geçişi sırasında infilak etti. Patlamanın ardından teröristler, uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Olayda, kepçe operatörü Nurettin Karadeniz şehit oldu.

Iğdır'da düzenlenen törenin ardından Karadeniz'in cenazesi, Kars'a gönderildi. Oluklu Köyü'nde cenaze namazı kılındı. Karadeniz'in ailesi terör örgütüne tepki gösterdi.

3 çocuk babası 60 yaşındaki Karadeniz, gözyaşları arasında köy mezarlığına defnedildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #pkk #Iğdır
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