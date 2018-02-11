Harekatta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Karaca'nın ailesine acı haber ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca'nın İstanbul'daki baba evinde yas var.



Şehit Karaca'nın Kartal Esentepe Mahallesi Gülpınar Sokak'taki evine giden askeri yetkililer, şehadet haberini yakınlarına iletti. Oğullarının şehit olduğu haberini alan baba Ramazan ve anne Fadime Karaca gözyaşı döktü.



Şehadet haberinin ulaştığı baba evine Türk bayrağı asılırken, ailenin yakınları ve komşuları taziye için eve geldi.



Bir erkek kardeşi bulunan şehit Karaca'nın 2015'te göreve başladığı öğrenildi.