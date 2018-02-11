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Şehit Koray Karaca'nın cenazesi İstanbul'a getirildi

Harekatta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca'nın cenazesi İstanbul'a getirildi

Şehit Koray Karaca'nın cenazesi İstanbul'a getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca'nın cenazesi askeri uçakla İstanbul'a getirildi.

Şehit Karaca'nın cenazesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, babası Ramazan, annesi Fadime Karaca ve aile yakınları ile askeri erkan tarafından karşılandı.

Karaca'nın, askeri tören mangası tarafından alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracıyla Kartal Soğanlık'taki Anadolu Yakası Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesine götürüldü.

Şehit Karaca, ikindi vakti Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #afrin şehidi
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