Şehit Kuddusi Volkan Şevik, memleketi Adana'da toprağa verildi

Şanlıurfa'da şehit olan uzman onbaşı Kuddusi Volkan Şevik, Adana'da defnedildi. Şevik, 2 hafta önce denetlemeler sırasında rahatsızlanarak tedavi altına alınmış ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Şanlıurfa’da 26 Haziran'da rahatsızlanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı.



Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik'in naaşı memleketi Adana'ya gönderildi. Şehit için Sabancı Merkez Camisi'nde tören yapıldı.



Törene binlerce yurttaş katıldı.



Şehidin naaşı lılınan cenaze namazının ardından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.



ulusal.com.tr