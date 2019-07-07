banner1005
Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
Rıfat Ilgaz'ın vefatının üzerinden 26 yıl geçti
Rıfat Ilgaz'ın vefatının üzerinden 26 yıl geçti
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Şehit Kuddusi Volkan Şevik, memleketi Adana'da toprağa verildi

Şanlıurfa'da şehit olan uzman onbaşı Kuddusi Volkan Şevik, Adana'da defnedildi. Şevik, 2 hafta önce denetlemeler sırasında rahatsızlanarak tedavi altına alınmış ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Şehit Kuddusi Volkan Şevik, memleketi Adana'da toprağa verildi

Şanlıurfa’da 26 Haziran'da rahatsızlanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı.

Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik'in naaşı memleketi Adana'ya gönderildi. Şehit için Sabancı Merkez Camisi'nde tören yapıldı.

Törene binlerce yurttaş katıldı. 

Şehidin naaşı lılınan cenaze namazının ardından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #adana #şehit
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.