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Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın İzmir'deki ailesine acı haber ulaştı

Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Karaman'ın anne ve babasına acı haber verildi

Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın İzmir'deki ailesine acı haber ulaştı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de devam eden operasyonlar sırasında kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın İzmir'deki anne ve babasına acı haber ulaştı.

Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın şahadet haberi, askeri yetkililer tarafından İzmir'in Bornova ilçesi Atatürk Mahallesinde ikamet eden babası Uğur Salim Karaman ile annesi Ayşe Karaman'a verildi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep de şehidin baba ocağına geldi.

Karaman'ın evine Türk bayrakları asıldı.

Evli olan Karaman'ın Ankara'da yaşadığı bildirildi.

Karaman'ın cenazesinin yarın İzmir'de Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde kılanacak namazın ardından Kadifekale Şehitliği'nde defnedileceği bildirildi.

Etiketler; #anne #baba #şehit
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