Zeytin Dalı Harekatı kapsamında devam eden operasyonlar sırasında kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Karaman, İzmir'de toprağa verildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman (33), İzmir'de toprağa verildi.



Karşıyaka ilçesindeki Beşikçioğlu Camisinde düzenlenen törene şehit Karaman'ın emekli emniyet müdürü olan babası Uğur Salim, annesi Habibe, eşi Duygu, kardeşleri Ahmet ve Harika Cemrenur Karaman ile yakınlarının yanı sıra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AKP İzmir milletvekilleri Kerem Ali Sürekli, Mahmut Atilla Kaya, Necip Kalkan, CHP İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Murat Bakan, Musa Çam ve Mustafa Balbay, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, AKP İl Başkanı Bülent Delican, diğer protokol üyeleri, askeri erkan, Karşıyaka Spor Kulübü futbolcuları ile vatandaşlar katıldı.



ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans öğrencisi olduğu öğrenilen şehit Karaman'ın naaşının camiye getirilişi sırasında tekbir getirildi, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı. Şehidin annesi, babası ve kardeşleri katafalka konan tabuta sarılarak gözyaşı döktü.



Şehidin yakınları, tabutun başında saygı nöbeti tutarken ağlayan askerin gözyaşlarını sildi.



Öğle namazının ardından İl Müftüsü Ramazan Muslu cenaze namazını kıldırdı. Muslu duasında "Cenabı Allah ordumuza Zeytin Dalı ve diğer harekatlarda güç ve kuvvet versin, görünmez orduları ile ordumuzu teyit eylesin. Bizleri birlik ve beraberlikten ayırmasın." dedi.



Namazın ardından şehidin naaşı top arabasına kadar omuzlarda taşındı. Bu sırada baba Uğur Salim Karaman da tabutu omuzladı. Tabut taşınırken tekbirler getirildi, "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı.



Anne Habibe Karaman, top arabasına konulan tabuta sarılarak gözyaşı döktü, "Oğlum, annen sana hasret, annen seni çok seviyor." dedi.



Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın cenazesi Kadifekale Hava Şehitliği'ne defnedildi.