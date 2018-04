İstanbul Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü (ADK) şehitlerimizi unutmadı. Şırnak'ta açılacak kütüphane ile şehitlerin adını yaşatacak olan ADK üyeleri, Şırnak'ta okuyan öğrenciler için "And içtik, vatanımızı savunmaya, şehitlerimizi yaşatmaya" şiarıyla yola çıktı.

Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkan Vekili Aytaç Öztürk, "Şırnak'ta bir kütüphane açacağız. Türkiye, Mehmetçiğin kanıyla canıyla ödediği bedellerle birleşiyor, terörü ve terörün temeli olan ABD emperyalizmi ile göğüs göğüse çarpışıyor. Onların bu şanlı mücadelesini Türk halkı unutmayacak. Unutturmayacağız. Bizler Atatürk gençliği olarak Şırnak'taki kardeşlerimize umut olacağız. Doğu sınırımızda yürüyen çetin mücadele Şırnak'taki kardeşlerimiz tarafından daha sıcak hissediliyor.







Bizler de açacağımız bu kütüphane ile bölgemize Atatürk Türkiye’sinin ışığını götüreceğiz. Aziz şehitlerimizin her birinin adlarını yaşatmak için kütüphaneler ve okuma salonları kurup milli birlik ve beraberliğimizin teminatı biz gençler, kitaplar aracılığıyla farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Tamamen gönüllülük esası ve özveriyle çalışarak kitaplar topluyoruz. Bağışçılar tarafından kitapların içine birkaç satır not yazmasını tavsiye ediyoruz. Birçok kez şahit olduk ki o yazılan notlar, en az bir kitap kadar çocuklarımız ve gençlerimizin zihninde etki bırakabilmektedir. Vatanımızın birliğine harç koymak, şehitlerimizin adını yaşatmak için Şırnak'ta okuyan kardeşlerimize bir kitap da sizden bekliyoruz." sözleriyle kampanyayı anlattı.



Kitap kampanyasına destek olmak için iletişim numarası: 0537 506 83 53



