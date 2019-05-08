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Şehit Muammer Ateş son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Beşiktaş'ta 2016 yılında düzenlenen terör saldırısında yaralanan ve 2, 5 yıldır tedavi altında olan polis memuru Muammer Ateş, şehit oldu. Şehit Ateş'in naaşı memleketi Bayburt'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Muammer Ateş son yolculuğuna uğurlandı

PKK saldırısında yaralanan polis memuru tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. 

Polis Muammer Ateş, PKK'nın İstanbul Beşiktaş'taki saldırısında yaralanmıştı. 2.5 yıldır tedavi görüyordu. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ateş'in naaşı İstanbul Havalimanı'nda yapılan törenin ardından memleketi Bayburt'ta uğurlandı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Şehidin öz geçmişi okundu, dular edildi. 

Kılınan cenaze namazının ardından Ateş'in naaşı, Aydıntepe ilçesi Çatıksu köyünde sonsuzluğa uğurlandı.

Etiketler; #istanbul
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