Şehit Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun şehadet haberi, Buca'daki ailesine ulaştırıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir'in Buca ilçesindeki ailesine, acı haber verildi.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve sağlık ekipleri eşiliğinde şehit Çubukçu'nun İnkılap Mahallesi'ndeki babaevine giden askeri yetkililer, şehadet haberini aileye iletti.



Aile bireyleri gözyaşlarına hakim olamadı, şehit haberini alan yakınları taziye için eve geldi. Şehidin, ailesinden Zeytin Dalı Harekatı'na katıldığını gizlediğini iddia edildi.



Şehidin babaevine ve evinin bulunduğu caddedeki NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı duvarlarına Türk bayrakları asıldı, caddeye taziye çadırı kuruldu.