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Şehit Mustafa Kozak son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta şehit olan Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak, memleketi Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit annesi Gülşen Kozak "Ağlamayacağım, hainleri sevindirmeyeceğim" dedi.

Şehit Mustafa Kozak son yolculuğuna uğurlandı
Binlerce kişi şehidini karşıladı, son yolculuğunda yanlız bırakmadı.

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak, şehit olmuştu.

Şehidin naaşı, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesine uğurlandı. Durasıllı Mahallesi'ndeki baba ocağından helallik alındı. 

Merkez Hamidiye Camii'nde tören yapıldı. Ailesi metanetini korudu. 

Şehidin eşi Rabia Kozak da askeri üniforma ile törene katıldı.

Bir süre omuzlarda taşınan şehidin naaşı, Durasıllı Mahallesi'nde toprağa verildi.


ulusal.com.tr
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