Antalya Döşemealtı Belediyesi tarafından projelendirilen ve inşaatı bitme aşamasına gelen İlçe’nin ilk Gençlik Merkezi’ne geçtiğimiz günlerde Suriye’nin Afrin cephesinde şehit olan Üsteğmen Oğuz Kağan Usta’nın ismi verilecek

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde devam eden ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta’nın ismi, Döşemealtı’nın ilk Gençlik Merkezine verilmesi için çalışma başlatıldı.



Antalya Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, İlçe’nin ilk Gençlik Merkezi’ne Antalya’da görev yapan ve Zeytin Dalı Harekatında terör örgütü tarafından şehit edilen Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta’nın isminin verileceğini bunun içinde Döşemealtı Belediyesi’nin Şubat ayında gerçekleştirilecek Olağan Meclis Toplantısında gündeme getireceğini söyledi.



Vatanı, milleti ve bayrağı için gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerin anısını yaşatmanın önemine vurgu yapan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “İlçemizin bir çok caddesinde, parkında ve kamusal alanda şehitlerimizin ismi yaşatılmaktadır. Bende Antalya’da görev yapmış aynı zamanda eşi de Serik’de öğretmen olan şehidimizin adının İlçemizin ilk Gençlik Merkezi’nde yaşatılmasının anlamlı ve özel olacağını düşünüyorum.Bunun için Şubat ayı Meclis Toplantısın da Meclis Üyelerimizin de desteğiyle bu kararı çıkartarak uygulamak istiyorum. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet milletimize ve ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.



Yaklaşık 6 dönüm üzerine kurulu Gençlik Merkezi, yarı olimpik açık-kapalı yüzme havuzu, toplantı salonları, derslikler, soyunma odaları, sanat atölyeleri, gençlik lokali, idari ofisler ve otopark yer alıyor. Gençlik Merkezi’nin hemen yan tarafında ki futbol sahasının ismi de yıllar önce şehit olmuş bölge sakinlerinden Tevfik Cebeci’nin ismi ile yaşatılıyor.



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