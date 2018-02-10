Harekatta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz'in Hatay'daki ailesine acı haber ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz'in acı haberi, Hatay'ın Erzin ilçesindeki ailesine verildi.



Şehit Ekiz'in Cumhuriyet Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'ndeki evine giden askeri yetkililer, şehadet haberini yakınlarına iletti. Oğlunun şehit olduğu haberini alan baba Mehmet ve anne Suna Ekiz gözyaşı döktü.



Şehadet haberinin ardından ailenin yakınları ve komşuları taziye için Türk bayrakları asılan eve geldi.



Bekar olduğu öğrenilen şehit Ekiz'in amcasının oğlu Uğur Ekiz'in de 2010'da İstanbul'daki askeri araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda şehit düştüğü belirtildi.



Ailesinin tek erkek çocuğu olduğu öğrenilen şehit Oğuzcan Ekiz'in, 4 yıllık uzman çavuş olduğu bildirildi.