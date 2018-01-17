Yalvaç ilçesinde CN-235 CASA tipi askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 2 pilot ve bir teknisyenin naaşları Yalvaç Devlet Hastanesi'ne getirildi

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde CN-235 CASA tipi askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 2 pilot ve bir teknisyenin naaşları Yalvaç Devlet Hastanesi'ne getirildi.



Şehitlerin naaşlarının gelmesinin ardından hastanenin ana binası ve morg girişine Türk bayrakları asıldı.



Yalvaç'ta görevli cumhuriyet savcıları da morga gelerek işlemlere başladı.



Hastane önünde jandarma ve polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

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