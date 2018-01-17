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Şehit olan 2 pilot ve bir teknisyenin naaşları Yalvaç Devlet Hastanesi'ne getirildi

Yalvaç ilçesinde CN-235 CASA tipi askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 2 pilot ve bir teknisyenin naaşları Yalvaç Devlet Hastanesi'ne getirildi

Şehit olan 2 pilot ve bir teknisyenin naaşları Yalvaç Devlet Hastanesi'ne getirildi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde CN-235 CASA tipi askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 2 pilot ve bir teknisyenin naaşları Yalvaç Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Şehitlerin naaşlarının gelmesinin ardından hastanenin ana binası ve morg girişine Türk bayrakları asıldı.

Yalvaç'ta görevli cumhuriyet savcıları da morga gelerek işlemlere başladı.

Hastane önünde jandarma ve polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yalvaç #ısparta #askeri uçak
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