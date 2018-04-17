Şırnak'ta şehit olan 3 asker memleketlerinde son yolculuğuna uğurlandı. Törenlere binlerce yurttaş katıldı.

Şehit olan 3 asker son yolculuklarına uğurlandı.



Piyade Er Baki Afşar için memleketi Çorum'da tören yapıldı.



Ceneza töreni için silah arkadaşlarının omzunda Akşemseddin Camisi'ne götürüldü.



Şehit törenin ardından Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, Çorum Belediyesi de evinin bulunduğu sokağa taziye çadırı kurdu.



Van'da da şehit töreni vardı. Piyade Uzman Çavuş Muğdat Çelik Erciş'e uğurlandı.



Törende PKK aleyhine sloganlar atıldı. 5 yıl Isparta'da görev yapan Muğdat Çelik, geçen yıl ağustos ayında Şırnak'a atanmıştı. Çelik, 19 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev almıştı.



Piyade onbaşı Mehmet Volkan da memleketi Adana'da defnedildi.



Sabancı Merkez Camisi'ndeki törene binlerce kişi katıldı. Piyade Onbaşı Mehmet Volkan, sosyal medya hesabından “Evet yorulduk,uykumuz geldi, çoğu zaman üşüdük, yeri geldi titredik ama hiç yılmadık, yolumuzdan dönmedik. Vatan için din için şehitlerimiz için buradayız" paylaşımında bulunmuştu.







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