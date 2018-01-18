FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir adına, Türkiye genelinde düzenlenen yarışmaya gönderilen mektupların yer aldığı "Ömer Halisdemir'e Mektuplar" kitabı tanıtıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in adının yaşatılması için 15 Temmuz Diriliş Derneği tarafından ülke genelinde mektup yarışması düzenlenerek oluşturulan "Ömer Halisdemir'e Mektuplar" kitabı tanıtıldı.



Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan 15 Temmuz Diriliş Derneği Başkanı Ömer Tokgöz, 15 Temmuz destanının kahramanı Ömer Halisdemir'in unutturulmaması, geleceğe taşınması gerektiğini vurguladı.



15 Temmuz gecesi, millet olarak büyük bir badire atlatıldığını dile getiren Tokgöz, "Tarihimizin en sıkıntılı zamanlarından birisini yaşadığımız o geceyi, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet büyüklerimizin dirayeti, necip milletimizin vatan aşkı ve cesareti sayesinde bertaraf ettik. Bu gecenin en önemli kahramanı Ömer Halisdemir'in cesaretini unutmamak ve unutturmamak için bu projeyi hayata geçirdik. Türkiye genelindeki özel okullar dahil, tüm ortaokullar arasında mektup yarışması düzenledik. Bu yarışmanın sonrasında bu kitabı oluşturduk. Geçlerimizin bu konudaki hassasiyetini göz ardı etmeyerek bu çalışmayı bir kitap haline getirdik." ifadelerini kullandı.



"Kitabın 81 ilde dağıtımı yapılacak"

Tokgöz, projenin hazırlanmasında en büyük paya, yurdun dört bir yanından şehit Halisdemir için mektup gönderen öğrencilerin sahip olduğuna işaret ederek, "Kitabın, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve tüm kurumlar ile halk kütüphaneleri başta olmak üzere 81 ile dağıtımı yapılacak. Gelecek nesillerimiz de 15 Temmuz'u, o gecenin kahramanı Ömer Halisdemir'i görerek, o gururla yaşayacak. Rabbim bu millete bir daha 15 Temmuz'lar yaşatmasın." diye konuştu.