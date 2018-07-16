Burdur'da, 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş sonrası meydandaki programda konuşan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ablası Elif Serin, "Ben nasıl gurur duymayayım Ömer Halisdemir'in ablası olmaktan. Doğduğunda bir Ömer Halisdemir'di, şehit olduğunda bin Ömer Halisdemir oldu" dedi.

Burdur’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Köprübaşı’ndan başlayıp Cumhuriyet Meydanı’na kadar süren yürüyüş düzenlendi. Mehter takımı eşliğindeki yürüyüşe Vali Hasan Şıldak, Belediye Başkanı CHP’li Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, kamu kurumları, siyasi partiler ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Burdur Valisi Hasan Şıldak, "15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değildi. Bir ulusu devletiyle birlikte tarih sahnesinden silme girişimiydi. FETÖ sadece darbe girişimi yapmakla kalmadı. Bu ülkenin bir neslini, gençliğini yok etti. Sadece baktığımız zaman devletimizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 120 binin üzerinde insanın bu kirli örgütün, kirli emellere sahip örgüte bulaşmak suretiyle kamu görevinden uzaklaştırılmasına sebep oldu. Bu konuda hiçbir mağduriyet yoktur. Mağduriyeti yaratan FETÖ'nün kendisidir" dedi.



Vali Şıldak daha sonra Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ablası Elif Serin ile Burdurlu Şehit Özel Harekat Polisi Akif Altay'ın eşi Gülsüm Altay ve annesi Fadime Altay'a Türk bayrağı ve şehitlerin fotoğraflarını hediye etti.



Aziziye köyünde oturan Havva Koçak'ın şiir okumasının ardından Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ablası Elif Serin konuşma yaptı. Serin yaptığı konuşmada, "15 Temmuz benden bir kardeş aldı. Ardından 8 ay sonra bir anne aldı. Şimdi ana oğul karşılıklı yatıyorlar. Hayır dualarıyla, hiç eksik olmayan ziyaretçi akınlarıyla. Yurt içinden, yurt dışından gelen insanlar. Böyle bir gurur var mı? Ömer Halisdemir el üstünde, hayır dualarıyla uğurlandı. Bu onuru kendi annesi için de yaptı. Böyle hayırlı evlat, böyle vatanını seven bir insan. Ben nasıl gurur duymayayım Ömer Halisdemir'in ablası olmaktan. Doğduğunda bir Ömer Halisdemir'di, şehit olduğunda bin Ömer Halisdemir oldu. Benim vatanıma namahrem eli değdirmeyen yiğidim, ne yaparsam yapayım eksik kalacak bir yanım. Ruhun şad olsun, kabrin nur dolsun, mekanın cennet olsun canım kardeşim. Onur verdin canım kardeşim" diye konuştu.



15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların isimlerinin tek tek okunduğu etkinlikte kalabalık hep bir ağızdan ‘Burada’ diye bağırdı. Etkinlik şiirler ve ilahiler okunmasıyla geç saate kadar devam etti.

Kaynak: