Kazada şehit düşen Teknisyen Kıdemli Astsubay Başçavuş Arlı'nın annesine acı haber verildi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde CN-235 CASA tipi askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 3 askerden Teknisyen Kıdemli Astsubay Başçavuş Ömer Kadir Arlı'nın, Kütahya'da yaşayan annesine acı haber ulaştı.



Askeri yetkililer, sağlık ekipleriyle beraber Kütahya'da Meydan Mahallesi Yazar Sokak'ta yalnız yaşayan anne Havva Arlı'nın evine geldi.



Ambulans ve askeri yetkililerin zile bastığını gören anne, oğlunun şehit olduğunu anlayarak, feryat etti.



Anne Havva Arlı'nın, "Neden geldiniz?" sorusu üzerine askeri yetkililer, "Havva Anne ziyaretine geldik." diyerek eve girdi.



Acılı annenin sakinleşmesinin ardından, oğlunun şehit düştüğü bilgisi verildi. Bir süre sonra fenalaşan şehidin annesi, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne daha sonra sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulansla oğlunun Eskişehir'deki evine götürüldü.



Şehidin babası Ali Arlı'nın ise 8 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.



CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı, Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan planlı uçuş eğitimi için iki pilot ve bir teknisyenle kalkmış, Eğirdir Gölü kuzeyinde enkazına ulaşılmıştı.



Kazada şehit olanlardan Teknisyen Kıdemli Astsubay Başçavuş Ömer Kadir Arlı'nın Eskişehir'de yaşayan eşi Berna Arlı'ya acı haber verilmişti.