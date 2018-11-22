Aydın'da, eğitim uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitiren pilot Hamdi Yılmaz ile pilot adayı Merve Altun'un cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi.

Aydın'da, eğitim uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitiren pilot Hamdi Yılmaz ile pilot adayı Merve Altun'un cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi.



Eğitim uçağında hayatını kaybeden pilot Hamdi Yılmaz'ın cenazesi, eşinin memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.



Hunat Camisi'nde düzenlenen törene, Yılmaz'ın eşi Necla, pilot oğlu Uğur ve kızı İlayda Yılmaz, ablası İlhan Yılmaz, çalışma arkadaşları ve öğrencilerinin yanı sıra Kayseri Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ile vatandaşlar katıldı.



Hamdi Yılmaz'ın güçlükle ayakta duran eşi Necla Yılmaz, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.



Yılmaz'ın cenazesi, İl Müftüsü Şahin Güven tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Törenin ardından AA muhabirine konuşan Yılmaz'ın ablası İlhan Yılmaz, kardeşini son olarak 29 Ekim'de annesini ziyaret için geldiği Kırklareli'de gördüğünü söyledi.



Kardeşinin pilotluğu çok sevdiğini belirten Yılmaz, "Askeriyeden emekli olduktan sonra THY'de çalışmaya başlamıştı. Adana'da eğitim alarak eğitmen oldu. Samsun'da 7-8 yıl görev yaptı. Aydın'a geleli 3 ay olmuştu. Aydın'daki hocaları 'Geç bulduk, çabuk yitirdik. Onun gibi bir deha bir daha gelmez' dedi. Annem bir daha bir Hamdi daha doğurmaz. Dünyada bir taneydi benim kardeşim. Uçmayı o kadar çok seviyordu ki oğlunu da pilot olarak yetiştirdi. Anneme haber veremedik. Çünkü annem kalp hastası. 'Uçağı düşmüş, yaralanmış' dedik." ifadelerini kullandı.



Altun'un cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi



Uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilot adayı Merve Altun'un cenazesi de memleketi Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde defnedildi.



Konya'nın Akşehir ilçesindeki devlet hastanesi morgundan alınan Merve Altun'un naaşı, Sultandağı'na bağlı Yakasenek köyündeki babaevine getirildi.



Baba Sefer Altun, kızının tabutunu görünce, "Sen benim aşkımdın, bir tanemdin. Güzel kızım senin düğününü yapacaktık." diye gözyaşı döktü.



Baba Altun'u pilot oğlu Bülent Altun teselli etmeye çalıştı.



"Ben sizleri onun düğününe davet edecektim"



Altun'un cenazesi daha sonra köy meydanına getirildi. Burada tabut üzerine Bülent Altun, pilot şapkası ve brövelerini koydu.



Tabutun yanına gelen baba Sefer Altun, "Üç, dört gündür ben senin sesini duyamıyorum. Mervem'in güzel arkadaşları hoş geldiniz. Ben sizleri onun düğününe davet edecektim. Bu muydu düğünümüz? Vay benim güzel tatlı kızım, vay iyilik meleğim. Bu da mı gelecekti başımıza?" diye ağladı.



Abla Nilüfer Altun da kardeşinin tabutunu öperek gözyaşı döktü.



Merve Altun'un cenazesi, meydanda kılınan cenaze namazının ardından okul arkadaşları tarafından omuzlara alınarak mezarlığa götürüldü. Altun'un cenazesi, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.



Törene, Merve Altun'un ailesi yakınlarının yanı sıra Aydın Uçuş Okulu öğretmen ve öğrencileri, Sultandağı Kaymakam Vekili Önder Koç ve çok sayıda vatandaş katıldı.