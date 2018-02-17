İzmir'de dün askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlerimiz son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Yunus Bal Bursa’da Hava Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan Ankara’da törenle toprağa verildi

Askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Yunus Bal ile Hava Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan memleketleri Bursa ve Ankara’da son yolculuklarını uğurlandı.



Şehit pilotlar için ilk tören İzmir’de görev yaptıkları Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda yapıldı.



Tecrübe uçuşu için üsten 10’u 26 geçe havalanan SF-260D tipi eğitim uçağıyla 10.49’da radar irtibatı kesilmişti. Kalkıştan 23 dakika sonra uçak düşmüş, 2 pilotumuzda şehit olmuştu.



Üste yapılan törende şehit pilotların öz geçmişleri okundu ve dua edildi. Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Yaşar Kadıoğlu törendek yaptığı konuşmada, “bayrağı daha yükseğe taşımak için gerektiğinde canlarını feda etmekten çekinmeyeceklerini” söyledi.



Askeri uçaklarla şehit pilotların naaşları memleketlerine gönderildi.



Şehit Yüzbaşı, Fethullahçı Terör Örgütü’nün kumpasıyla ordudan ayrılmıştı. Yüzbaşı Bal, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çıkarılan 18 yıl mecburi hizmet değişikliği ile özel bir hava yolu şirketindeki görevinden ayrılarak tekrar Türk Hava Kuvvetleri’ne katılmıştı.



Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Yunus Bal'ın naaşı Bursa Hatuniye Camisi’nde, Hava Pilot Üsteğmen Resul Ekram Gökdoğan'ın cenazesi de Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ndeki kılınan namazın ardından toprağa verildi.



ulusal.com.tr