Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp'in cenazesi Adana'ya uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'nın üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan asker için tören düzenlendi.



Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törende, Güven Dağı'ndaki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafındaki Kulika Dağı'ndan uzun menzilli roketle gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.



Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin özgeçmişi okundu, dua edildi.



Şehit Er Bülent Alp'in cenazesi Adana'ya uğurlanmak üzere karayolu ile Van'a gönderildi.



Törene Vali Cüneyit Orhan Toprak, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Karaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Dağ ve Komando Tugay Komutan Yardımcısı Yarbay Cavit Nartop, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri ile polis ve askerler katıldı.