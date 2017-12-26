Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Çil Adana'nın Ceyhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Şehit Çil'in (25) naaşı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi morgundan alınarak önce Ceyhan ilçesi Camuzağıl Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, mahalle mezarlığındaki tören alanına getirildi.

Rahatsızlığı nedeniyle Balcalı Hastanesinde tedavi gören şehidin babası Adnan Çil sağlık görevlilerinin nezaretinde törene katılabildi.

Törene katılan Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, şehidin babası Adnan Çil ve diğer yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehidin acil tıp teknisyeni eşi Yeşim Çil, 9 aylık kızları İrem'i de kucağına alarak tabuta sarıldı ve gözyaşı döktü.

Adana Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı bir süre omuzlarda taşındıktan sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

Bakan Çelik de askerlerle şehidin tabutuna omuz verdi.



Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde devam eden operasyonlar sırasında dün teröristlerce yapılan saldırı sonucu iki asker şehit olmuş, bir asker de yaralanmıştı.