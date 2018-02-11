Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 41 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 41 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.



Şehit Ege'nin Türk bayrağına sarılı naaşı askeri uçakla Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına getirildi. Burada düzenlenen askeri törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.



Daha sonra şehit Ege'nin naaşı, Reşadiye Camisi'ne getirildi. Bu sırada şehidin annesi Gülten, kardeşleri Serkan Ege ve Betül, eşi Dilek, kızları Elif (17) ve Elvan Ege (13) ile yakınları da törenin yapılacağı caminin avlusunda valilik tarafından kendileri için ayrılan taziye alanına geçti.



Şehidin annesi, kardeşleri, eşi ve iki kızı, naaşın başına gelerek dua etti, tabutu öptü.



Buradaki törene, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Cemal Okan Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Adar, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdür Engin Dinç, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Şehidin naaşı İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kıldırılan namazın ardından top arabasına konuldu. Şehit Serdar Ege'nin cenazesi, askeri törenin ardından Kanlıpınar Şehitliği'ne defnedildi.



