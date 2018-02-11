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Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın cenazesi, Adıyaman'da defnedildi

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın cenazesi, Adıyaman'da toprağa verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın cenazesi, Adıyaman'da defnedildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan, memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Sarıaslan için Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesindeki Merkez İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Törene, şehidin babası İmam, annesi Hatice, kız kardeşi Esra, ağabeyi Eyüp ile yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti milletvekillerinden Adnan Boynukara, Halil İbrahim Fırat, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde şehit annesi Hatice Sarıaslan tabutun başına gelerek, "Seni vuran eller kırılsın." dedi.

Bekar olduğu ve 4 kardeşi bulunduğu öğrenilen şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından Suvarlı beldesindeki mezarlığa defnedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #zeytin dalı harekatı #Şehit Çavuş Enes Sarıaslan #Adıyaman #tsk #Türk Silahlı Kuvvetleri #Şehit Enes Sarıaslanın cenazesi
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