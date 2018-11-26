İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın Bitlis’te yaşayan ailesine acı haber ulaştırıldı

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın acı haberi Bitlis’te yaşayan ailesina ulaştırıldı.



Şehit Şahin Aslan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidimizin babasının emekli güvenlik korucusu olduğu öğrenildi.



Baba Adem Aslan ve aile fertleri, acı haberin ardından İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.



Şehit Aslan'ın cenazesinin Bitlis'in Güroymak ilçesinde düzenlenecek törenin ardından, Budakaltı Köyü'nde toprağa verileceği bildirildi.





