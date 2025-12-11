Şehit Polis Emre Albayrak'ın katilinin ailesinden 5 şüpheli tutuklandı
Çekmeköy’deki narkotik operasyonunda polis memuru Emre Albayrak’ı şehit eden saldırganın ailesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İstanbul Çekmeköy’de düzenlenen narkotik operasyonunda polis memuru Emre Albayrak’ın şehit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Saldırganın ailesinden gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.
Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Hakimlik, şüphelilerin “6136 sayılı kanuna muhalefet” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından tutuklanmasına karar verdi.
Gözaltına alınan 5 kişinin tamamı, yürütülen soruşturma kapsamında cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma çok yönlü şekilde sürüyor.