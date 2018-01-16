Diyarbakır'da şehit olan polis memuru Özcan için, şehadetinin birinci yılı dolayısıyla memleketi Trabzon'da mevlit okutuldu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Miraç Kadir Özcan için şehadetinin birinci yılında memleketi Trabzon'da mevlit okutuldu.



Ortahisar ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'ndeki bir otelin salonunda okutulan mevlide, şehidin babası Ali Özcan, annesi Gülşen Özcan ve eşi Semra Özcan'ın yanı sıra Vali Yücel Yavuz, eşi Şengül Yavuz, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, AK Parti Trabzon İl Başkanı Hayran Revi ve vatandaşlar katıldı.



Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Özcan ve tüm şehitler için dua edildi.



Polis memuru Özcan, 16 Ocak 2017'de Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olmuştu.