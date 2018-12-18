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Şehit Polis Nazım Tuncer Uşak'ta son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'da PKK'lıların saldırısında şehit olan polis Nazım Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı. Tuncer, Uşak'ta defnedildi.

Şehit Polis Nazım Tuncer Uşak'ta son yolculuğuna uğurlandı

Terör şehidi polis Nazım Tuncer, Uşak'ta ebediyete uğurlandı. 

Polis Tuncer, görev yaptığı Diyarbakır'da PKK'lıların açtığı ateş sonucu şehit olmuştu. Olayın ardından teröristlerin izi bulunmuş, 2 PKK'lı öldürülmüştü.

Şehidin naaşı, Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar köyündeki babaevine götürüldü. Burada "helallik" alındı.  Anne Ayşe Tuncer, "Ağlamayacağım, teröristleri sevindirmeyeceğim." dedi. 

Köy meydanında tören yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da şehidin ailesini yalnız bırakmadı.

Şehidin naaşı, duaların ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #diyarbakır #nazım tuncer
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