Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın adı kütüphanede yaşatılacak
Sivas'ta yer alan TOKİ Ahmet Yesevi Ortaokulu bünyesinde yapımı tamamlanan ve şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın adının verildiği kütüphane için açılış töreni düzenlendi.
Eğitime katkı sunmak ve şehidin ismini yaşatmak amacıyla kurulan kütüphane, protokol üyelerinin ve şehit ailesinin katılımıyla öğrencilerin kullanımına açıldı.
PROTOKOL VE ŞEHİT AİLESİ TÖRENDE BİR ARAYA GELDİ
Düzenlenen kütüphane açılış töreninde; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı ve İl Millî Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan yer aldı.
Resmi protokolün haricinde şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesi, okulda eğitim gören öğrenciler ve veliler de açılış programına katılım gösterdi.
"ŞEHİDİN HATIRASI ÖĞRENCİLERE İLHAM KAYNAĞI OLACAK"
Törende katılımcılara hitaben bir konuşma gerçekleştiren Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın adının bir eğitim yuvasında yaşatılıyor olmasının son derece büyük bir anlam ifade ettiğini belirtti.
Kütüphanelerin öğrencilerin eğitim hayatındaki yeri ve sunduğu önemli katkılara dikkat çeken Vali Şimşek, çocukların oluşturulan bu ortamdan en verimli şekilde yararlanacağına inandığını dile getirdi. Şimşek, şehidin hatırasının öğrenciler için önemli bir ilham kaynağı olacağının altını çizerek kütüphanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.
Açılış konuşmalarının ve törenin ardından hizmete giren kütüphanenin içerisi gezildi. Kütüphane ziyareti sırasında Vali Yılmaz Şimşek ve eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, okulun öğrencileriyle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Şimşek çifti, yeni kütüphanelerini kullanmaya başlayacak olan çocuklara kitap okumaları yönünde çeşitli tavsiyelerde bulundu.