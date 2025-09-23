Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın adı memleketinde parkta yaşatılacak

Geçtiğimiz yıl İstanbul Ümraniye’de görev başında şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz’ın adı, Sivas’ta açılan parkta ölümsüzleştirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın adı memleketinde parkta yaşatılacak
Yayınlanma:

Sivas Belediyesi tarafından Eğriköprü Mahallesi’nde yapımı tamamlanan park, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz’ın ismiyle açıldı. Açılış törenine şehidin ailesi, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kurdele kesimiyle açılışı yapılan parkta çocuklar oyun oynarken, şehidin adı gelecek nesillere aktarıldı. 

“ŞEYDA, TÜM TOPLUMUN KAHRAMANI OLDU” 

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz’ın kardeşi Fatma Ay, törende yaptığı konuşmada gözyaşlarını tutamadı: “Bu konuşma; hayatımın en anlamlı konuşmalarından bir tanesi olacak. Şeyda’nın şehadet haberini almamızın üzerinden bir yıl geçti. Anladık ki Şeyda sadece bizim kardeşimiz değil, tüm toplumun kardeşi ve kahramanı olmuş. Umarım bu parkta oynayan çocuklar, Şeyda’nın yaşadığı günlerden daha güzel günler yaşar.”

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci, Şeyda Yılmaz’ın fedakârlığının unutulmayacağını belirtti: “Aziz şehidimizin kahramanlığı, vatan uğruna gösterilen fedakârlığın en anlamlı örneğidir. Onun adı bu parkta yaşayacak. Çocuklarımız, şehidimizin ismini her duyduklarında bu milletin kahraman evlatlarını hatırlayacaklardır.”

“BİR YIL ÖNCE ÇOK BÜYÜK BİR ACI YAŞADIK”

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, törende yaptığı konuşmada duygulu ifadeler kullandı: “Şeyda’nın şehadetine tam bir yıl oldu. Bir yıl önce çok büyük bir acı yaşadık. O acı halen içimizde. Ailesine söz vermiştik; şehrin en güzel yerlerinden birinde şehidimizin ismini yaşatacağız.”

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise şehitlerin manevi mirasına dikkat çekti: “Kahraman şehidimiz Şeyda Yılmaz’ın ismini taşıyacak parkın açılışını gerçekleştiriyoruz. Şüphesiz ki kalbimizde derin yaralar bırakan şehitlerimiz, bu toprakların en büyük kahramanlarıdır.”

NE OLMUŞTU?

Olay, 22 Eylül 2024’te İstanbul Ümraniye’de meydana gelmişti. “Motosiklet hırsızlığı” suçundan yakalanan ve firar eden Yunus Emre Geçti’yi yakalamak isteyen polis ekipleri, Ihlamurkuyu Mahallesi’nde şüpheliyle arbede yaşamıştı. Zanlının açtığı ateş sonucu 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz başından vurularak ağır yaralanmış, tüm müdahalelere rağmen şehit düşmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

