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Şehit polis Şükrü Can Kayadibi son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'da PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.

Şehit polis Şükrü Can Kayadibi son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin cenazesi Ankara'da defnedildi.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen törende şehidin yakınları, caminin avlusunda taziyeleri kabul etti. Şehit komiser yardımcısı için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Özel Harekat polisleri, şehit arkadaşlarının naaşını tören mangasından alarak cenaze nakil aracına kadar tekbirlerle taşıdı.

Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, kuvvet komutanları, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve çok sayıda kişi katıldı.

Şehidin naaşı, Karşıyaka Polis Şehitliği'nde toprağa verildi. 

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi'nde dün sabaha karşı bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenlenmiş ve 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Çıkan çatışmada Komiser Yardımcısı Kayadibi şehit olmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #şanlıurfa
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