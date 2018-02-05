Şırnak'ta zırhlı polis aracına terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketatarlı sıldarıda şehit olan polis memuru Salih Hüseyin Parça'nın adı memleketi Artvin'de kütüphanede yaşatılacak

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 7 Ağustos 2015'te, terör örgütü mensuplarının zırhlı polis aracına düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit olan polis memuru Salih Hüseyin Parça'nın adı, memleketi Artvin'de kütüphaneye verildi.



Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Murgul ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yaptırılan "Z" kütüphane açıldı.

Açılışta konuşan İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, ÇOGEP ile gençlerin sosyal, kültürel gelişimlerine katkıda bulunarak, eğitim desteği verilerek topluma faydalı bireyler olmalarının hedeflendiğini belirterek, "Bununla birlikte gençlerin araştırma ve öğrenme becerilerini geliştirmek, suç ortamından uzak tutmak, tarih bilinciyle de geçlerimizin geçmişten güç alarak geleceğe dönük emin adımlarla yürümelerini sağlamak asıl hedefimizdir." diye konuştu.

Selvi, 81 ilde proje kapsamında kurulan kütüphanelere şehitlerin adlarının verildiğini ifade ederek, "Bugün burada açılışını yaptığımız kütüphanemize de Şırnak'ta 1 aylık polis memuru iken PKK terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit düşen Yusufeli ilçemiz nüfusuna kayıtlı şehit polis Salih Hüseyin Parça'nın ismi verilmiştir." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci ise Z kütüphanelerin zeka oyunları, okuma ve dinleme materyallerinin bir arada bulunduğu, sesli ve elektronik kitaplar gibi alternatif okuma seçeneklerinden öğrencilerin faydalanabildiği, öğrencilerde okuma alışkanlığı uyandıracak mekanlar şeklinde tasarlandığını söyledi.

Kütüphaneye şehidin adının verilmesinin kütüphaneyi daha da değerli kıldığını vurgulayan Kahveci, vatanın bekası için şehadete yürüyen tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Açılışa, Murgul Kaymakamı Hasan Meşeli, Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi, Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Dilberoğlu, davetliler ve öğrenciler katıldı.