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Şehit Sadık Akın Uşak'ta son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın Uşak'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Sadık Akın Uşak'ta son yolculuğuna uğurlandı
On binler uğurladı, Şırnak şehidini...

Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın, Şırnak'ta teröristlerin tuzakladığı bombanın infilak etmesi sonucu şehit olmuştu.

Memleketi Uşak'ın Banaz ilçesinde tören yapıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu ilk olarak baba evine götürüldü, hellallik alındı.

Büyükoturak Köyü merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Astsubay Üstçavuş Akın'ın naaşı askerlerin omzunda taşındı, ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Akın, Aliağa'da görev yaptıktan sonra 2017 yılının Mayıs ayında Şırnak'a tayini çıkmıştı.


ulusal.com.tr
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