Şırnak Bestler-Dereler Kurtdağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Sedat Mekan, son yolculuğuna uğurlandı.
Şehidin Türk bayrağına sarışı naaşı tören mangası ile cenaze namazının kılınacağı İstanbul Bahçelievler'deki Kuba Camisi'ne getirildi.
Evlerinin önünde taziyeleri kabul eden şehid Mekan'ın dedesi Ahmet Akpınar, PKK'ya tepki gösterdi, "Dik duracağız" dedi.
20 yaşındaki şehit Mekan'ın naaşı cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.
ulusal.com.tr
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