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Şehit Sedat Mekan İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Sedat Mekan İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilen şehidin ailesi PKK'ya tepki gösterdi, "Dik duracağız" dedi.

Şehit Sedat Mekan İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
Şırnak Bestler-Dereler Kurtdağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Sedat Mekan, son yolculuğuna uğurlandı. 

Şehidin Türk bayrağına sarışı naaşı tören mangası ile cenaze namazının kılınacağı İstanbul Bahçelievler'deki Kuba Camisi'ne getirildi. 

Evlerinin önünde taziyeleri kabul eden şehid Mekan'ın dedesi Ahmet Akpınar, PKK'ya tepki gösterdi, "Dik duracağız" dedi. 

20 yaşındaki şehit Mekan'ın naaşı cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.


ulusal.com.tr
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