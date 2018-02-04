Harekatta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selim Vurdal'ın Hatay'ın İskenderun ilçesindeki babaevine acı haber verildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selim Vurdal'ın (25), Hatay'ın İskenderun ilçesindeki babaevinde yas var.



Şehidin Karayılan Mahallesi'ndeki babaevine giden yetkililer, acı haberi anne Nuran Vurdal'a verdi.



Selim Vurdal'ın şehit olduğu haberini alan yakınları aileyi ziyaret ederek taziyede bulundu, şehidin evine Türk bayrağı asıldı.



İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve İskenderun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erkan Olgay, şehidin evine giderek ailenin acısını paylaştı.



Bekar olan şehidin babası Ahmet Vurdal'ı geçen yıl kaybettiği öğrenildi.