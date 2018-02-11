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Şehit Serdar Ege'nin Eskişehir'deki annesine acı haber ulaştırıldı

- Harekatta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ege'nin Eskişehir'deki annesine acı haber ulaştırıldı

Şehit Serdar Ege'nin Eskişehir'deki annesine acı haber ulaştırıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege'nin Eskişehir'deki baba ocağında yas var.

Şehit Ege'nin 71 Evler Mahallesi Kırlangıç Sokak'taki babaevine gelen Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan ve beraberindeki askeri yetkililer, şehadet haberini annesi Gülten Ege'ye iletti.

Yaklaşık 20 yıl önce babasını kaybettiği belirtilen Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege'nin eşi ve iki kızının Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulundukları öğrenildi.

Şehadet haberinin ardından şehidin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #afrin #Eskişehir #şehadet haberi #tsk
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