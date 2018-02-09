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Şehit Sergen Pamukçu'un cenazesi toprağa verildi

Hakkâri Çukurca'da PKK'lılar üs bölgesine saldırdı, 1 asker şehit oldu. Afrin'de şehit olan sözleşmeli Er Sergen Pamukçu da memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Sergen Pamukçu'un cenazesi toprağa verildi

PKK'lılar, Irak sınırının sıfır noktasındaki Zer Tepe bölgesine ateş açtı.

Saldırıda 1 asker şehit oldu. Bölge tespit edildi, obüsler tarafından ateş altına alındı.

Bu görüntüler de Hatay'dan. 

Afrin operasyonunda sözleşmeli Er Sergen Pamukçu teröristlerin saldırısında şehit olmuştu.

Akasya Mahallesi'nde cadde ve evler Türk bayrakları ile donatıldı.

Şehit için Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

Törenin ardından şehidin naaşı omuzlarda taşında, şehitlikte sonsuzluğa uğurlandı.



ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #suriye #afrin #pyd #pkk #terörle mücadele #Şehit Sergen Pamukçu #Sergen Pamukçu
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