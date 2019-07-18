Şehit Soner Gökçü son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Soner Gökçü, şehit oldu. Gökçü, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, 11 Temmuz günü Şırnak'ta yaralanan askerin şehit olduğunu açıkladı.EYP'nin infilak etmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Soner Gökçü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Açıklamada, "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.24 yaşındaki Gökçü, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki şehidin naaşı, hava yoluyla Adana'ya götürüldü. Baba evinde "helallik" alındı. Daha sonra şehit için Sabancı Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit Gökçü, merkez Sarıçam ilçesindeki Avcılar Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.