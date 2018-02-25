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Şehit Şükrü Ünlü son yolculuğuna uğurlandı

Uzman Çavuş Şükrü Ünlü, terör örgütüne ağır darbelerin indirildiği Zeytin Dalı Harekâtında şehit oldu. Ünlü, Karaman'da ebediyete uğurlandı.

Şehit Şükrü Ünlü son yolculuğuna uğurlandı

Afrin'de vatan savaşı veren Türk askerini, Türk milleti bağrına bastı. Zeytin Dalı Harekatında şehit olan kahramanlar binlerce kişinin katıldığı törenle ebediyete uğurlandı.

Mehmetçikle birebir temsa giremeyen PKK'lılar Afrin'de askerlerin bulunduğu noktaya roketli saldırı düzenledi. Osaldırıda Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü şehit oldu.

Şehit memleketi Karaman'a uğurlandı. Şehit için Ermenek ilçesinde tören yapıldı.  

Binlerce yurttaş şehidini son yolculuğında yanlız bırakmadı. Uzman çavuşun naaşı Çatalbadem Mahallesi’nde ebediyete uğurlandı.



ulusal.com.tr

Etiketler; #Şükrü Ünlü #afrin
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