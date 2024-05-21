Şehit Tebriz Cuma İmamı Haşim Ulusal Kanal'a konuşmuştu! Türkiye onu bu sözleriyle hatırlayacak

Helikopter kazasında şehit olan Cuma İmamı Haşim, yıllar önce Ulusal Kanal'a konuşmuştu. Haşim, "Hiç şüphesiz Karabağ Azerbaycan’ındır." demişti.

Şehit Tebriz Cuma İmamı Haşim Ulusal Kanal'a konuşmuştu! Türkiye onu bu sözleriyle hatırlayacak
Editör: Uğur Çam
Son Güncelleme:

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile aynı helikopterde kaza geçirerek şehit olan İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney'in temsilcisi, Cuma İmamı Haşim, Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yapmıştı. 3 Ekim 2020 yılında Ulusal Kanal'a konuşan Haşim, Azerbaycan ve Ermenistan arasında süren savaşı değerlendirmişti. 

TÜRKİYE ONU BU SÖZLERİYLE HATIRLAYACAK

Ulusal Kanal'a verdiği röportajda, Şehit İmam Haşim Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğunu vurgulamıştı. 2. Karabağ Savaşı'nın sürdüğü dönemde yapılan açıklama, Türkiye'de büyük ses getirmişti. "Hiç şüphesiz Karabağ Azerbaycan’ındır." diyen Şehit İmam Haşim sözlerini şu şekilde sürdürmüştü:

"Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan tarafından geri alınması kanuni ve şer’i bir haktır, bu toprakların Azerbaycan’a geri verilmesi ve Ermenistan işgalinin sona ermesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin dört kararı bulunmaktadır. Azerbaycan milletinin uluslararası makamlarda elleri doludur, 822-853-874-884 sayılı kararlar Azerbaycan’ın haklılığını ortaya koymaktadır."

İşte o haber:

Hamaney'in Temsilcisi Ulusal Kanal'a konuştu: Şüphesiz Karabağ Azerbaycan'ındırHamaney'in Temsilcisi Ulusal Kanal'a konuştu: Şüphesiz Karabağ Azerbaycan'ındırDünya
# iran # şehit # hamaney
Çok Okunanlar
Türk İHA'sı dünya basınında ses getirdi!
Türk İHA'sı dünya basınında ses getirdi!
Sağlığınız için bu yemekleri asla ısıtmayın!
Sağlığınız için bu yemekleri asla ısıtmayın!
Meteorolojiden alarm: 21 Mayıs 2024 Salı hava durumu
Meteorolojiden alarm: 21 Mayıs 2024 Salı hava durumu
Türkiye'nin ilk matematikçilerinden Suzan Kahramaner 111 yaşında! Suzan Kahramaner kimdir?
Türkiye'nin ilk matematikçilerinden Suzan Kahramaner 111 yaşında! Suzan Kahramaner kimdir?
Akdeniz'de deprem oldu
Akdeniz'de deprem oldu
Öne Çıkanlar İran şehitlerini uğurladı! On binler Tebriz'de Reisi ve Abdullahiyan'ı uğurladı | ULUSAL HABER İran şehitlerini uğurladı! On binler Tebriz'de Reisi ve Abdullahiyan'ı uğurladı | ULUSAL HABER 17 yaşındaki rapçi canlı yayında kendini vurdu 17 yaşındaki rapçi canlı yayında kendini vurdu