Şehit Tebriz Cuma İmamı Haşim Ulusal Kanal'a konuşmuştu! Türkiye onu bu sözleriyle hatırlayacak

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile aynı helikopterde kaza geçirerek şehit olan İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney'in temsilcisi, Cuma İmamı Haşim, Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yapmıştı. 3 Ekim 2020 yılında Ulusal Kanal'a konuşan Haşim, Azerbaycan ve Ermenistan arasında süren savaşı değerlendirmişti.

TÜRKİYE ONU BU SÖZLERİYLE HATIRLAYACAK

Ulusal Kanal'a verdiği röportajda, Şehit İmam Haşim Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğunu vurgulamıştı. 2. Karabağ Savaşı'nın sürdüğü dönemde yapılan açıklama, Türkiye'de büyük ses getirmişti. "Hiç şüphesiz Karabağ Azerbaycan’ındır." diyen Şehit İmam Haşim sözlerini şu şekilde sürdürmüştü:

"Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan tarafından geri alınması kanuni ve şer’i bir haktır, bu toprakların Azerbaycan’a geri verilmesi ve Ermenistan işgalinin sona ermesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin dört kararı bulunmaktadır. Azerbaycan milletinin uluslararası makamlarda elleri doludur, 822-853-874-884 sayılı kararlar Azerbaycan’ın haklılığını ortaya koymaktadır."

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