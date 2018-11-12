Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden Topçu Çavuş Mehmet Kaşık, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Şehit Çelik'in cenazesi, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törenin ardından helikopterle Kahramanmaraş Havaalanı'na getirildi.



Anne Meryem ve baba Cafer Kaşık ile akrabalarının yanı sıra Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker'in de aralarında bulunduğu protokol üyelerince karşılanan şehidin naaşı, helallik alınmak üzere cenaze aracıyla merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Karacaoğlan Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.



Şehidin naaşı daha sonra törenin düzenleneceği Ulu Cami'ye getirildi. Burada şehidin annesi Meryem Kaşık, tabuta sarılarak "Oğlum sana nasıl dayanacağım. Gözlerini sevdiğim. Ne olur rüyama gir, orada göreyim." diye ağıt yaktı.







Şehit Kaşık'ın cenazesi, Kahramanmaraş Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte defnedildi.



Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde önceki gün kaza sonucu meydana gelen patlamada 7 asker şehit olmuş, 25 asker yaralanmıştı.



