Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er Yusuf Önder, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er Yusuf Önder, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Tören sırasında şehidin babası Sunay Önder (sağ2), göz yaşı döktü.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er Yusuf Önder, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er Yusuf Önder, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.