Harekat sırasında şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Aktağ memleketi Giresun'da toprağa verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Ufuk Aktağ memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı.



Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu isabet alan tankta şehit olan Aktağ'ın cenazesi karayoluyla Şebinkarahisar ilçesi Avutmuş Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı aynı mahalledeki Köprübaşı Camisi'ne getirildi. Burada şehidin babası Mehmet ve annesi Tülay Aktağ oğullarının tabutu başında ağıt yakarak gözyaşı döktü.

Şehidin eşi Nuray Aktağ eşinin kamuflaj paltosuyla Türk bayrağı bulunan tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin 4 yaşındaki oğlu Muhammed Enes'i burada kucağına alan anne Aktağ, tabutu göstererek "oğlum baba" kelimelerini tekrarladı.

Şehidin oğlunun üzerinde sivil kamuflaj mont ve elinde de oyuncak polis arabası olduğu gözlendi.

Ufuk Aktağ'ın Uzman Çavuş ağabeyi Engin Aktağ ve Isparta'da vatani görevini yerine getiren kardeşi Umut Aktağ'ı da yakınları teselli etti.

Öte yandan 2015'te Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Birkan Gündüz'ün annesi Nasibe Gündüz ve babası Nadir Gündüz şehit Aktağ'ın ailesine destek oldu.

Nesibe gündüz şehit annesi Tülay Aktağ'ın yüzünü okşayarak, "Biz ayaktayız, Allah onlara fırsat vermeyecek, amaçlarına ulaşamayacaklar, biz dimdik ayaktayız." ifadesini kullandı.

Şehit Aktağ'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Avutmuş Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, AK Parti Giresun Milletvekilleri Sabri Öztürk ve Cemal Öztürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Yayman, Giresun İl Jandarma Komutanı Albay Murat Yakın, ilçe belediye başkanları, ilçe kaymakamları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.