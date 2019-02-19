Zeytin Dalı Harekâtı bölgesinde devam eden operasyonlarda şehit olan uzman onbaşı Umut Öznütepe, memleketi Erzurum'da binlerce kişinin katıldığı tören ile ebediyete uğurlandı.

Uzman onbaşı Umut Öznütepe... Suriye'de, Zeytin Dalı Harekâtı bölgesinde devam eden operasyonlarda şehit oldu.

Naaşı önce Hatay'a ardından memleketi Erzurum'a götürüldü.



Evladının Türk bayrağına sarılı naaşını havalimanında karşılayan baba Yusuf Öznütepe, yakınlarına "Ağlamayın şehit ailesiyiz biz, ağlamayın başımız dik" diye telkınde bulundu.



Zeytin Dalı Harekâtı kahramanlarından Şehit Öznütepe için için Erzurum'da cenaze töreni düzenlendi.



Narmanlı Camiinde düzenlenen törene binlerce vatandaş katıldı. Hepbir ağızdan dualar edildi, helâllik alındı.



Şehidin naaşı cenaze namazının ardından Karskapı Şehitliğinde ebediyete uğurlandı.





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