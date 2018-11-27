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Şehit Üsteğmen Aykut Yurtsever son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Üsteğmen Aykut Yurtsever son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Yurtsever'in naaşı, önce helallik alınması için merkez Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Afacan Sokak'taki babaevine götürüldü. Büyük üzüntü yaşayan eşi Şebnem, annesi Ayşegül, babası Ayhan ve kardeşi İlyas Yurtsever, şehidin naaşının başında dua etti. 

Yurtsever'in naaşı, daha sonra Mihraplı Camii'ne getirildi. Burada törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Bursa Garnizon Komutanı Albay Kıvanç Kerpiçci, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, bazı milletvekilleri, sivil toplum örgütü ve siyasi partilerin temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. 

Şehit Yurtsever'in naaşı, burada kılınan namazın ardından Hamitler Şehitliği'ne defnedildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #aykut yurtsever #bursa
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