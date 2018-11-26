banner999
Akar ve Güler'den başsağlığı mesajı
Akar ve Güler'den başsağlığı mesajı
Rusya: Ukrayna kimyasal saldırı...
Rusya: Ukrayna kimyasal saldırı...
UltrAslan'dan Ali Dürüst'e sert tepki
UltrAslan'dan Ali Dürüst'e sert tepki
Başsavcılıktan düşen helikopterle ilgili açıklama
Başsavcılıktan düşen helikopterle ilgili açıklama

Şehit Üsteğmen Aykut Yurtsever'in acı haberi ailesine ulaştı

Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in babaevine Türk bayrağı asıldı

Şehit Üsteğmen Aykut Yurtsever'in acı haberi ailesine ulaştı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in babaevine şehadet haberi ulaştı. Şehit Yurtsever'in babaevine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Yurtsever'in merkez Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Afacan Sokak'ta oturan iki çocuk sahibi Ayşegül ve Ayhan Yurtsever çiftine şehadet haberi verildi. 

Çocuklarının şehit haberini alan aile İstanbul'a gitti. Şehit Yurtsever'in babaevine Türk bayrağı asıldı. 

Şehit Yurtsever'in geçen yıl Şebnem Yurtsever ile evlendiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sancaktepe
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.