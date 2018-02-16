İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkışından bir süre sonra SF-260D eğitim uçağının Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkışından bir süre sonra düşmesi sonucu şehit olan pilotlardan Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın Ankara'daki baba ocağına acı haber ulaştı

İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkışından bir süre sonra SF-260D eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotlardan Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın Ankara'daki baba ocağına acı haber ulaştı.



Şehit Gökdoğan'ın babasının Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'ndeki evine giden askeri yetkililer, aileye acı haberi sağlık görevlileri eşliğinde verdi.



Acı haberi alan ailenin yakınları ve akrabaları eve gelerek taziyede bulunurken, bazılarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.



Şehit Resul Ekrem Gökdoğan'ın anne ve babası ise cenazeyi teslim almak için İzmir'e gitmek üzere yola çıktı. Şehidin babaevine Türk bayrakları asılırken, Altındağ Belediyesi de evin önüne taziye çadırı kurdu.



Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin İzmir'de yaşadığı öğrenildi.



Gökdoğan'ın cenazesinin yarın Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılanacak namazın ardından defnedileceği bildirildi.