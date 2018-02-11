TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Burak Akalın, Samsun'un Çarşamba ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Burak Akalın'ın cenazesi, Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.



Hatay'daki törenin ardından askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit Akalın'ın naaşı, önce İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.



Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, Çarşamba ilçesinin Epçeli köyüne nakledildi.







Epçeli Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni sırasında anne Aysel Akalın, oğlunun fotoğrafını öptükten sonra havaya kaldırarak, "Bu benim kahraman oğlum" dedi.



İl Müftüsü Veysel Çakı'nın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Uzman Çavuş Burak Akalın'ın naaşı, askerlerin omuzlarında köy mezarlığına taşınarak toprağa verildi.







Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.